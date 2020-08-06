Волкановски ответил на вызов Магомедшарипова

Действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александер Волкановски отреагировал на вызов, который бросил ему россиянин Забит Магомедшарипов. Напомним, у полулегковеса Магомедшарипова сорвался бой с Яиром Родригесом, который получил травму, и он вызвал на бой чемпиона соответствующего дивизиона.

«Я чемпион, а не боец, который выходит на замену. Но я надеюсь, что ты как можно скорее найдёшь соперника. И есть шансы, что мы ещё встретимся в этом году», — написал Волкановски в своём «твиттере».

Это уже второй случай, когда у Магомедшарипова сорвался бой с Родригесом. Впервые это произошло в 2018 году. На счету российского бойца 18 побед и одно поражение в MMA, в том числе шесть побед в шести поединках в UFC.