Киргизский боец UFC Физиев подписал контракт ещё на четыре боя

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, подписал контракт с промоушеном ещё на четыре боя. Об этом спортсмен объявил на своей странице в «Твиттере».

«Рад объявить, что я подписал контракт ещё на четыре боя с UFC. Спасибо моим менеджерам Даниэлю Рубинштейну и Саяту Абдрахманову», — написал Физиев и добавил свою фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Рафаэля Физиева.

27-летний Физиев выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. В UFC он пришёл в 2019 году. Его последним соперником был Марк Диакьезе, который потерпел поражение на турнире UFC на «Бойцовском острове» 18 июля. Всего на счету Физиева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал восемь побед и потерпел одно поражение.