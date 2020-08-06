Киргизский боец UFC Физиев подписал контракт ещё на четыре боя

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, подписал контракт с промоушеном ещё на четыре боя. Об этом спортсмен объявил на своей странице в «Твиттере».
«Рад объявить, что я подписал контракт ещё на четыре боя с UFC. Спасибо моим менеджерам Даниэлю Рубинштейну и Саяту Абдрахманову», — написал Физиев и добавил свою фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Рафаэля Физиева.
27-летний Физиев выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. В UFC он пришёл в 2019 году. Его последним соперником был Марк Диакьезе, который потерпел поражение на турнире UFC на «Бойцовском острове» 18 июля. Всего на счету Физиева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал восемь побед и потерпел одно поражение.
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