«Эй, UFC, хватит со мной играть». Магомедшарипов жёстко обратился к UFC

Боец полулёгкого веса Забит Магомедшарипов обратился к руководству UFC и потребовал для себя титульный бой. Россиянин призвал промоутеров перестать с ним «играть».

«Эй, UFC, хватит со мной в игры играть! Дайте мне титульный бой! Сколько можно ждать, пока вы сделаете то, что обещали? Перед апрельским турниром UFC 249 я ждал сначала Родригеса, потом Ортегу, потом Зомби. В течение месяца вы мне поменяли 3-4 соперников, в итоге ни один из боёв не организовали и сказали ждать реванша Макса и Волкановски, чтобы драться с победителем их боя за титул.

Чтобы не простаивать, я согласился на бой 29 августа, но вы опять стали придумывать игры. Реванш давно прошёл, посмотрим, как вы сдержите слово! Я заслужил подраться за титул и смогу забрать этот пояс", — написал спортсмен.

Соответствующий пост доступен на странице Магомедшарипова в «Инстаграме».

Напомним, Забит должен был провести следующий поединок 29 августа с Яиром Родригесом. Бой отменили из-за травмы мексиканца.