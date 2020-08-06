«Эй, UFC, хватит со мной играть». Магомедшарипов жёстко обратился к UFC

Боец полулёгкого веса Забит Магомедшарипов обратился к руководству UFC и потребовал для себя титульный бой. Россиянин призвал промоутеров перестать с ним «играть».
«Эй, UFC, хватит со мной в игры играть! Дайте мне титульный бой! Сколько можно ждать, пока вы сделаете то, что обещали? Перед апрельским турниром UFC 249 я ждал сначала Родригеса, потом Ортегу, потом Зомби. В течение месяца вы мне поменяли 3-4 соперников, в итоге ни один из боёв не организовали и сказали ждать реванша Макса и Волкановски, чтобы драться с победителем их боя за титул.
Чтобы не простаивать, я согласился на бой 29 августа, но вы опять стали придумывать игры. Реванш давно прошёл, посмотрим, как вы сдержите слово! Я заслужил подраться за титул и смогу забрать этот пояс", — написал спортсмен.
Соответствующий пост доступен на странице Магомедшарипова в «Инстаграме».
Напомним, Забит должен был провести следующий поединок 29 августа с Яиром Родригесом. Бой отменили из-за травмы мексиканца.
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