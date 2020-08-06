Родригес — Магомедшарипову: жди меня, как маленькая собачонка
Боец UFC Яир Родригес отреагировал на послание Забита Магомедшарипова, направленное руководству лиги. Россиянин недоволен срывом поединка с мексиканцем и потребовал у промоушена дать ему титульный бой. Родригесу не понравилась позиция Магомедшарипова, и он ответил ему в грубой форме.
«Забит, сиди и жди меня, как и должен делать. Скоро ты попробуешь на вкус мои большие мексиканские яйца. С каких пор ты занимаешься треш-током? Это ты или твой менеджер? Как бы то ни было, ждите меня оба, как маленькие собачонки, коими вы и являетесь. Язык наружу — и умоляйте. Увидимся в октябре или ноябре в пятираундовом поединке», — написал Родригес.
Соответствующий пост доступен на странице мексиканца в «Инстаграме».
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