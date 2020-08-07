Боец, оскорблявший Хабиба, провёл бой на голых кулаках и победил соперника из Дагестана
Боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов, известный тем, что записал оскорбительный клип в адрес чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, провёл бой на голых кулаках в лиге Hardcore Fighting. Его соперником стал боец из Дагестана Абубакар Мамедов, по прозвищу Добряк.
Бойцы показали бескомпромиссную схватку, при этом Мамедов несколько раз оказался в нокдауне, победа досталась Кузнецову. После боя Дмитрий поделился впечатлениями о новом опыте.
«Можете меня ненавидеть, можете любить — ваше право. Hardcore Fighting, это был незабываемый опыт», — написал Кузнецов на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно к просмотру на канале Hardcore Fighting Championship. Отметим, что за первые сутки оно набрало уже более 1,5 млн просмотров.
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