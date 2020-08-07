Боец, оскорблявший Хабиба, провёл бой на голых кулаках и победил соперника из Дагестана

Боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов, известный тем, что записал оскорбительный клип в адрес чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, провёл бой на голых кулаках в лиге Hardcore Fighting. Его соперником стал боец из Дагестана Абубакар Мамедов, по прозвищу Добряк.

Бойцы показали бескомпромиссную схватку, при этом Мамедов несколько раз оказался в нокдауне, победа досталась Кузнецову. После боя Дмитрий поделился впечатлениями о новом опыте.

«Можете меня ненавидеть, можете любить — ваше право. Hardcore Fighting, это был незабываемый опыт», — написал Кузнецов на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно к просмотру на канале Hardcore Fighting Championship. Отметим, что за первые сутки оно набрало уже более 1,5 млн просмотров.