Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Боец, оскорблявший Хабиба, провёл бой на голых кулаках и победил соперника из Дагестана

Боец, оскорблявший Хабиба, провёл бой на голых кулаках и победил соперника из Дагестана
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов, известный тем, что записал оскорбительный клип в адрес чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, провёл бой на голых кулаках в лиге Hardcore Fighting. Его соперником стал боец из Дагестана Абубакар Мамедов, по прозвищу Добряк.

Бойцы показали бескомпромиссную схватку, при этом Мамедов несколько раз оказался в нокдауне, победа досталась Кузнецову. После боя Дмитрий поделился впечатлениями о новом опыте.

«Можете меня ненавидеть, можете любить — ваше право. Hardcore Fighting, это был незабываемый опыт», — написал Кузнецов на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно к просмотру на канале Hardcore Fighting Championship. Отметим, что за первые сутки оно набрало уже более 1,5 млн просмотров.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020