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«Такого Тони Хабиб сделал бы калекой». Менеджер Нурмагомедова — о сорванном бое

«Такого Тони Хабиб сделал бы калекой». Менеджер Нурмагомедова — о сорванном бое
Бокс/ММА / UFC 0

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, предположил, что его подопечный с лёгкостью победил бы Тони Фергюсона.

Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон должен был состояться в мае, но Хабиб лишился возможности покинуть Россию ввиду карантина, и его заменили на Джастина Гэтжи. Гэтжи победил Фергюсона нокаутом и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе.

«Тони неактуален. Джастин его уничтожил. Если бы такой Тони вышел на бой с Хабибом, он отправил бы Тони в больницу. Он мог сделать Тони калекой.

Тони много болтал, а теперь может подержать свечку для Джастина и Хабиба. Он не на их уровне», — рассказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Asian Persuasion MMA.

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