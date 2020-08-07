«Такого Тони Хабиб сделал бы калекой». Менеджер Нурмагомедова — о сорванном бое

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, предположил, что его подопечный с лёгкостью победил бы Тони Фергюсона.

Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон должен был состояться в мае, но Хабиб лишился возможности покинуть Россию ввиду карантина, и его заменили на Джастина Гэтжи. Гэтжи победил Фергюсона нокаутом и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе.

«Тони неактуален. Джастин его уничтожил. Если бы такой Тони вышел на бой с Хабибом, он отправил бы Тони в больницу. Он мог сделать Тони калекой.

Тони много болтал, а теперь может подержать свечку для Джастина и Хабиба. Он не на их уровне», — рассказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Asian Persuasion MMA.