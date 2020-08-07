Пакьяо: не вёл переговоров о бое с Головкиным
Действующий чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе, единственный боксёр, завоёвывавший титулы в восьми дивизионах, Мэнни Пакьяо заявил, что не вёл переговоров о поединке с чемпионом мира по версии IBF в среднем весе Геннадием Головкиным. Филиппинец дал понять, что больше не хочет экспериментировать с весовыми категориями.
«Чувствую себя нормально в полусреднем дивизионе. Но всё, что выше, — слишком для меня. Да, я боксировал в первом среднем весе с Антонио Маргарито и не получил серьёзного урона, но Антонио был слишком большим для меня. Бой в среднем весе? Всё зависит от обстоятельств. Но я никогда не вёл переговоров с Геннадием Головкиным», — приводит слова Мэнни Пакьяо BoxingScene.
- 7 августа 2020
-
19:16
-
18:13
-
17:49
-
15:04
-
14:05
-
13:00
-
12:10
-
11:03
-
10:03
-
09:03
-
06:59
-
03:26
-
02:13
-
01:02
-
00:55
- 6 августа 2020
-
23:35
-
23:18
-
22:22
-
22:13
-
21:57
-
20:05
-
19:30
-
17:53
-
17:30
-
16:06
-
15:00
-
14:02
-
13:50
-
13:10
-
12:40
-
12:07
-
11:03
-
10:56
-
10:00
-
09:01
Партнерский контент