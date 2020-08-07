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Пакьяо: не вёл переговоров о бое с Головкиным

Пакьяо: не вёл переговоров о бое с Головкиным
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе, единственный боксёр, завоёвывавший титулы в восьми дивизионах, Мэнни Пакьяо заявил, что не вёл переговоров о поединке с чемпионом мира по версии IBF в среднем весе Геннадием Головкиным. Филиппинец дал понять, что больше не хочет экспериментировать с весовыми категориями.

«Чувствую себя нормально в полусреднем дивизионе. Но всё, что выше, — слишком для меня. Да, я боксировал в первом среднем весе с Антонио Маргарито и не получил серьёзного урона, но Антонио был слишком большим для меня. Бой в среднем весе? Всё зависит от обстоятельств. Но я никогда не вёл переговоров с Геннадием Головкиным», — приводит слова Мэнни Пакьяо BoxingScene.

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