Пакьяо: не вёл переговоров о бое с Головкиным

Действующий чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе, единственный боксёр, завоёвывавший титулы в восьми дивизионах, Мэнни Пакьяо заявил, что не вёл переговоров о поединке с чемпионом мира по версии IBF в среднем весе Геннадием Головкиным. Филиппинец дал понять, что больше не хочет экспериментировать с весовыми категориями.

«Чувствую себя нормально в полусреднем дивизионе. Но всё, что выше, — слишком для меня. Да, я боксировал в первом среднем весе с Антонио Маргарито и не получил серьёзного урона, но Антонио был слишком большим для меня. Бой в среднем весе? Всё зависит от обстоятельств. Но я никогда не вёл переговоров с Геннадием Головкиным», — приводит слова Мэнни Пакьяо BoxingScene.