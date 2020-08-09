Куницкая хочет встретиться с Пеннингтон
Боец легчайшего веса Яна Куницкая рассказала, с кем хотела бы провести следующий поединок. По её словам, интересна дуэль с экс-претенденткой на титул Ракель Пеннингтон.
«Хотелось бы встретиться с любой соперницей, кто выше меня в рейтинге. Ракель Пеннингтон победила в предыдущем поединке, возможно, мне было бы интересно провести поединок с ней. Что касается даты следующего выступления, то из-за пандемии многое изменилось.
Нужно перевезти сына во Флориду. Сначала нас ждёт поединок Тьяго Сантоса, затем мне нужно перевезти сына и только потом буду думать о следующем бое", — рассказала Куницкая на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 174.
Напомним, в ночь на 9 августа по московскому времени спортсменка победила Юлию Столяренко.
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