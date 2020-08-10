Определены обладатели бонусов турнира ACA 108

В ACA определили обладателей бонусов турнира ACA 108, прошедшего в Грозном 8 июля. Главный бой между Венером «Башкиром» Галиевым и Амирханом «Хищником» Акаевым оправдал все ожидания болельщиков и заслуженно получил статус боя вечера, а участники — выплаты по $ 10 тыс.



Полное видео боя доступно по ссылке.



Бонус за лучший нокаут ($ 10 тыс.) достался Александру Бутенко, который победил Расула Шовхалова.

Бонус за сабмишн вечера ($ 10 тыс.) — Байзет Хатхоху, который победил Адама Алиева (рычаг локтя).

Бонусы по $ 5000 за досрочную победу получили Алихан Вахаев, победивший Дениса Смолдарева техническим нокаутом в первом раунде, и Артур Астахов, который победил Магомеда Шейхова техническим нокаутом во втором раунде.