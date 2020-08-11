Менеджер Роя Джонса прокомментировал перенос поединка с Тайсоном

Жолт Барна, менеджер Роя Джонса, прокомментировал перенос поединка своего подопечного с Майком Тайсоном на 28 ноября.



«Я думаю, что перенос боя на 28 ноября — это очень неплохая идея. Во-первых, 28 ноября — это выходные, которые выпадают на день благодарения, и это лучшее время для продаж PPV, так как все будут дома. Организаторы поединка пытаются максимизировать прибыль от трансляций. Перенос даст больше времени, чтобы тщательно подготовиться, и больше времени для того, чтобы этот бой увидел весь мир, а не несколько стран», — приводит слова Барны ТАСС.



Выставочный бой Тайсон — Джонс изначально должен был состояться 12 сентября в Калифорнии и состоять из восьми раундов. Ранее Майк заявил, что попытается нокаутировать Роя, несмотря на то что Атлетическая комиссия штата Калифорния предупредила: ни один из боксёров-ветеранов не должен стремиться нокаутировать соперника.



Напомним, Майк Тайсон свой последний бой на профессиональном уровне провёл в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Не так давно он объявил о возвращении в спорт ради проведения нескольких выставочных поединков и выложил несколько роликов, продемонстрировав прекрасную физическую форму.



Что касается Роя Джонса, последний профессиональный бой он провёл в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона.