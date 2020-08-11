Волкановски – Сехудо: сынок, я расскажу тебе одну историю!

Действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски опубликовал в своём «твиттере» коллаж с бывшим обладателем титулов промоушена в двух дивизионах Генри Сехудо.



На снимке Волкановски предстаёт в роли отца, который читает сыну журнал. На обложке написано «Александр Великий», а фото на передовице посвящены титулу Волканоски. Сехудо изображён в роли ребёнка.



«Давай, сынок, я расскажу тебе одну историю!» — написал под этим снимком Александр.

Фото доступно на странице Александра Волкановски в «Твиттере».

Сехудо, который после победы на турнире UFC в мае объявил о завершении карьеры, становился чемпионом в наилегчайшем и легчайшем весах. Недавно Генри заявил: «Честно говоря, есть только один бой, ради которого я готов вернуться. Это поединок с Алексом Волкановски в полулёгком весе».