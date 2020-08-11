Бой Папина с Файфером из-за коронавируса перенесли из Сочи в Казань

15 августа в Сочи должен был состояться вечер профессионального бокса, в главном событии которого ожидалась встреча бойцов первого тяжёлого веса Алексея Папина и Руслана Файфера. Но из-за эпидемиологической ситуации в Краснодарском крае встречу перенесли в Казань.
«В связи с изменившейся эпидемиологической обстановкой в Краснодарском крае Федерация бокса России приняла решение провести большой вечер бокса, главным событием которого станет отборочный поединок по версии WBC в первом тяжёлом весе между двумя российскими боксёрами Алексеем Папиным и Русланом Файфером, 22 августа в Казани в КРК «Пирамида». Ранее планировалось, что эта схватка пройдёт 15 августа в Сочи», — сказано в заявлении пресс-службы промоутерской компании «Мир бокса» на странице в «Инстаграме».
Победитель схватки Папин — Файфер получит право сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC.
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