Даниэль Кормье: никто не способен тренироваться и драться всю жизнь

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на слухи, что его предстоящий поединок с чемпионом лиги в тяжёлом весе Стипе Миочичем может быть не последним в карьере. Американец намекнул, что всё это лишь слухи, отметив, что никто не может тренироваться всю жизнь.
«Будет не хватать выступлений. Я живу ради этого. Возможно, я самый конкурентоспособный парень в ростере тяжёлого веса, но все когда-нибудь заканчивают. Никто не способен тренироваться и драться всю жизнь, и я знаю это. Чувствую это, готовясь к предстоящему бою.
Когда мне было 36–37 лет, меня могли вызвать за пять недель до поединка. Сейчас уже не смогу себе позволить такую роскошь. Чтобы привести себя в форму, мне требуется 12 недель", — приводит слова Кормье MMA Fighting.
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