Кормье: Гэтжи — самый сложный соперник для Хабиба

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мыслями о противостоянии чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с обладателем пояса временного чемпиона Джастином Гэтжи. По словам американца, россиянина ждёт самый опасный соперник в карьере.

«Думаю, его ждёт встреча с самым сложным соперником в карьере. Но полагаю, всё будет в порядке. Иногда людям необходимо отвлекаться и необходима иная форма мотивации. Мне кажется, что смерть отца станет для Нурмагомедова мотивацией. Он профессионал и сможет подготовить себя наилучшим образом.

Команда его подготовит, рядом с ним его семья, которая любит его. Он увидит Хавьера Мендеса, который также близок ему и поможет ему пройти через это непростое время. К защите титула он подготовится наилучшим образом", — приводит слова Кормье BJ Penn.

Встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи запланирована на 24 октября.