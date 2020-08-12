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Хабиб Нурмагомедов проведёт пресс-конференцию 14 августа в Москве

Хабиб Нурмагомедов проведёт пресс-конференцию 14 августа в Москве
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проведёт пресс-конференцию 14 августа в Москве.

«14 августа в Москве пройдёт моя пресс-конференция. Думаю, у наших СМИ много вопросов ко мне.

Событие пройдёт в офлайн-формате в конференц-зале московского отеля StandArt, но все желающие смогут посмотреть пресс-конференцию в онлайн-формате на YouTube-каналах GFC MMA Oficial, Gorilla Energy и Buka Boxing», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

В следующем поединке Хабиб Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Напомним, место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.

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