Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проведёт пресс-конференцию 14 августа в Москве.



«14 августа в Москве пройдёт моя пресс-конференция. Думаю, у наших СМИ много вопросов ко мне.



Событие пройдёт в офлайн-формате в конференц-зале московского отеля StandArt, но все желающие смогут посмотреть пресс-конференцию в онлайн-формате на YouTube-каналах GFC MMA Oficial, Gorilla Energy и Buka Boxing», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

В следующем поединке Хабиб Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Напомним, место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.