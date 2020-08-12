Боец ММА Алексей Кудин был задержан в Беларуси

Белорусский боец смешанных единоборств Алексей Кудин был задержан в Молодечно. Об этом сообщил белорусский боксёр Денис Гончарёнок.



«Вчера в Молодечно был задержан легендарный боец ММА Алексей Кудин. Он десятки раз поднимал флаг нашей страны на чемпионатах мира. Это достойный спортсмен, представляющий Беларусь. Надеюсь, что его отпустят и не применят никаких наказаний. Прошу не привлекать к ответственности Алексея Кудина», — написал на своей странице в «Инстаграме» Денис Гончарёнок.



9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов.



После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходили столкновения с правоохранителями.