Боец ММА Алексей Кудин был задержан в Беларуси

Белорусский боец смешанных единоборств Алексей Кудин был задержан в Молодечно. Об этом сообщил белорусский боксёр Денис Гончарёнок.
«Вчера в Молодечно был задержан легендарный боец ММА Алексей Кудин. Он десятки раз поднимал флаг нашей страны на чемпионатах мира. Это достойный спортсмен, представляющий Беларусь. Надеюсь, что его отпустят и не применят никаких наказаний. Прошу не привлекать к ответственности Алексея Кудина», — написал на своей странице в «Инстаграме» Денис Гончарёнок.
9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов.
После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходили столкновения с правоохранителями.
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