Ян: О'Мэлли? Макгрегора тоже опекали, и чем это закончилось в итоге?

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян выразил мнение, чрезмерная опека со стороны промоушена в отношении Шона О'Мэлли может сыграть злую шутку с бойцом. В качестве примера россиянин привёл Конора Макгрегора.



«Слежу ли я за О'Мэлли? Да, безусловно. Очень интересный боец, пока побеждает всех, кого ставят против него. Не исключаю, что в будущем наши пути могут пересечься. О'Мэлли — очень перспективный парень. Знаю, что в UFC берегут его. Аккуратненько подводят к новым оппонентам. Но посмотрите на того же Макгрегора. Его опекали — и чем это закончилось в итоге?

После Макгрегора в UFC наметилась тенденция, согласно которой бойцы стараются стать чемпионами в двух или более дивизионах. Но у меня нет такого желания. Мне кажется, надо постараться провести как можно больше защит в одном весе. Было много примеров, когда люди пытались завоевать два пояса и у них ничего не получилось», — приводит слова Яна «RT на русском».



Напомним, что Шон О'Мэлли выступает в легчайшем весе и в будущем может стать соперником Петра Яна.