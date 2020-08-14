Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции: я всегда в боевом режиме

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал о своей нынешней форме.

«Я всегда тренируюсь, спаррингуюсь, нахожусь в режиме боя каждый год. У меня очень большой опыт выступлений. Нет такого, что переживаю. На данный момент нахожусь в Дагестане, тренируюсь у себя. У меня есть зал дома. Тренировки не прекращались. Нет никаких проблем, чтобы вернуться после простоя. Я всегда в боевом режиме», — сказал Хабиб.

В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.