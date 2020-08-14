Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Пресс-конференция с Хабибом Нурмагомедовым
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хабиб Нурмагомедов — о своей форме: по пятибалльной шкале поставил бы 3

Хабиб Нурмагомедов — о своей форме: по пятибалльной шкале поставил бы 3
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве оценил своё нынешнее состояние.

«Если оценивать по пятибалльной шкале, поставил бы 3. План — к 24 сентября — дорасти до 4, потом же — к 5. У нас достаточно времени. Тренируюсь каждый день.

Во сколько просыпаюсь? Вчера ночью прилетел, сразу пошли в зал, в 00:30 закончил тренировку. Сегодня с утра не тренировался, хотел к вам прийти с хорошей энергетикой. Сразу потом поеду на тренировку», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби 24 октября. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.

Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции: я всегда в боевом режиме
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020