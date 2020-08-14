Хабиб Нурмагомедов — о своей форме: по пятибалльной шкале поставил бы 3

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве оценил своё нынешнее состояние.

«Если оценивать по пятибалльной шкале, поставил бы 3. План — к 24 сентября — дорасти до 4, потом же — к 5. У нас достаточно времени. Тренируюсь каждый день.



Во сколько просыпаюсь? Вчера ночью прилетел, сразу пошли в зал, в 00:30 закончил тренировку. Сегодня с утра не тренировался, хотел к вам прийти с хорошей энергетикой. Сразу потом поеду на тренировку», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби 24 октября. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.