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Пресс-конференция с Хабибом Нурмагомедовым
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Хабиб – о возможной карьере политика: не думаю, что нужно кресло, чтобы помочь окружающим

Хабиб – о возможной карьере политика: не думаю, что нужно кресло, чтобы помочь окружающим
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал, что думает о возможной карьере политика после завершения выступлений в MMA.

«Насчёт политики у меня нет планов. Как спортсмен я не закончился. Хочу довести дело до логического завершения. Главная работа впереди. Все свои силы направляю на спорт. Не думаю, что нужно кресло или кабинет, чтобы помочь окружающим. Я начал заниматься этим в 23-24, как появились какие-то возможности. Если у вас есть 2 рубля, уже можно помочь кому-то.

Про меня писали, что я идеальный кандидат на роль лидера Дагестана? Не думал об этом. Каждый человек должен быть на своём месте. Да, я довольно образованный, на три с плюсом по пятибалльной шкале. Но я всю жизнь провёл на ковре, в ринге, октагоне. Конечно, параллельно чему-то учился, но, чтобы руководить республикой, нужен специалист. Мне 31 год, и я ничем не руководил, кроме как в зале или дома. У меня нет опыта политики. У нас в республики и так много достойных кандидатов. Эти разговоры — издержки моей популярности», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.

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