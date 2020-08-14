Хабиб – о возможной карьере политика: не думаю, что нужно кресло, чтобы помочь окружающим

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал, что думает о возможной карьере политика после завершения выступлений в MMA.



«Насчёт политики у меня нет планов. Как спортсмен я не закончился. Хочу довести дело до логического завершения. Главная работа впереди. Все свои силы направляю на спорт. Не думаю, что нужно кресло или кабинет, чтобы помочь окружающим. Я начал заниматься этим в 23-24, как появились какие-то возможности. Если у вас есть 2 рубля, уже можно помочь кому-то.



Про меня писали, что я идеальный кандидат на роль лидера Дагестана? Не думал об этом. Каждый человек должен быть на своём месте. Да, я довольно образованный, на три с плюсом по пятибалльной шкале. Но я всю жизнь провёл на ковре, в ринге, октагоне. Конечно, параллельно чему-то учился, но, чтобы руководить республикой, нужен специалист. Мне 31 год, и я ничем не руководил, кроме как в зале или дома. У меня нет опыта политики. У нас в республики и так много достойных кандидатов. Эти разговоры — издержки моей популярности», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.