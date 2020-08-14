Хабиб: за бой с Гэтжи я должен получить больше, чем с Порье. Я себе цену знаю

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве выразил уверенность в том, что за предстоящий бой с Джастином Гэтжи он получит больше, чем за предыдущий поединок с Дастином Порье.

«Я не загибаю цифры, но цену себе знаю. Конечно, за бой с Гэтжи я должен получить больше, чем с Порье. Я делаю свою работу, как Гэтжи сказал, безупречно. Мне всё это дал Всевышний, но я критично отношусь к себе. Я улучшаю себя в борьбе, хотя эксперты считают меня лучшим в мире в этом плане», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби 24 октября. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Порье.