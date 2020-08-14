Хабиб Нурмагомедов посоветовал Петру Яну меньше отвлекаться

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве поделился впечатлениями от боя Петра Яна с Жозе Альдо. Ян нокаутировал соперника. Таким образом, Россия получила второго действующего чемпиона лиги.

«Радовался ли победе Яна? Этот вопрос лишний. Каким надо быть чудаком, чтобы не радоваться? Конечно, радовался. Было видно, что его голод и мотивация были выше, чем у соперника. Иногда это даёт результат.

Сейчас предстоит бой со Стерлингом. Хороший соперник. Я бы посоветовал Петру меньше отвлекаться, сосредоточиться на тренировках. Желаю Яну удачи и здоровья. Простой мальчишка из Сибири, пусть выигрывает и защищает пояс. Век спортсмена очень короткий", — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.