Хабиб — журналисту: мы можем вдвоём совершить одну ошибку, но про меня будут говорить

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал, как воспринимает свой успех.

«Сегодня я явлюсь чемпионом, но завтра придёт другой. Всевышний создал людей, но все они ограничены. Наше зрение и слух даже ограничены. Я отношусь к этому спокойно. Духовные ценности намного важнее.



Надо не споткнуться, но это тяжело. Мы все совершаем ошибки. Мы можем вдвоём совершить одну ошибку, но про меня будут говорить. Статус в глазах людей разный, но на самом деле мы одинаковы», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби 24 октября. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.