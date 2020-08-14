Хабиб: Тони или Конор, победите Порье, и я с вами подерусь

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал, при каком условии готов провести реванш с Конором Макгрегором.



«Реванш с Конором? Интересен ли бой? После Гэтжи я подрался бы с любым, кто победит Порье, будь то Макгрегор или Фергюсон. Конор или Тони, победите Дастина, и я с вами подерусь. Если Сен-Пьер возвращается и получится драться с ним — я этого хочу. У нас на двоих больше 25 лет выигрышных серий. Пусть Конор вернётся и выиграет у Порье, мы с ним подерёмся.



Не изменилось ли отношение к Конору? Помимо спорта, есть человеческие отношения. Я двигаюсь дальше. Было и было. У меня отец таким был. Яблоко от яблони, как говорится. Конечно, если отцу желают здоровья, к этому хорошо относишься», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.