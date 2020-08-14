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Пресс-конференция с Хабибом Нурмагомедовым
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Хабиб на пресс-конференции: Усман — один из лучших в мире, чемпион. Мой близкий товарищ

Хабиб на пресс-конференции: Усман — один из лучших в мире, чемпион. Мой близкий товарищ
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал о своём отношении к обладателю пояса в полусреднем дивизионе Камару Усману.

«Усман — один из лучших в мире, чемпион. Хорошо борется, физически крепкий. Мой близкий товарищ. Не вижу, кто бы выиграл у него в следующие два года. Ему нужна свежая кровь, перспективный боец», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.

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