Хабиб на пресс-конференции: Усман — один из лучших в мире, чемпион. Мой близкий товарищ

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал о своём отношении к обладателю пояса в полусреднем дивизионе Камару Усману.



«Усман — один из лучших в мире, чемпион. Хорошо борется, физически крепкий. Мой близкий товарищ. Не вижу, кто бы выиграл у него в следующие два года. Ему нужна свежая кровь, перспективный боец», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.