Хабиб Нурмагомедов: бой с Мейвезером – это интересно

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал о работе над боксёрской техникой и оценил возможность боя с Флойдом Мейвезером.

«Работа с тренерами по боксу? Такого не планирую, но над боксом работаю. Бокс необходим, чувство дистанции развивает. Люди недооценивают, почему я хорошо борюсь. Я умею держать дистанцию, это идёт из бокса. Я могу боксировать с хорошими ударниками. Бокс – один из лучших видов спорта для ММА, я его практикую.



Возможный бой с Мейвезером или другой боксёрский поединок? Предложения боя по боксёрским правилам есть, в том числе с Мейвезером. Мне даже пообещали заплатить за меня штраф, который наложит на меня UFC в случае боксёрского боя. Но это не в моём стиле, я подписал с людьми UFC договор. Но бой с Мейвезером – это интересно, хотя сейчас я полностью сфокусирован на карьере в UFC», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.