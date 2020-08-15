Царукян: бой с Гэтжи станет для Хабиба лёгкой прогулкой

Боец UFC в лёгком весе Арман Царукян считает, что чемпион организации в этой весовой категории Хабиб Нурмагомедов не встретится с серьёзным сопротивлением в противостоянии с обладателем пояса временного чемпиона UFC Джастином Гэтжи.

«Пока никто ничего не может сделать с Нурмагомедовым. В Гэтжи я никакой опасности для Хабиба не вижу. Максимум, что он может сделать, — попасть в стойке, но он не тот спортсмен, который способен выиграть титул. Это очевидно.

Уверен, что Конор Макгрегор гораздо опаснее, чем Гэтжи. У ирландца есть нокаутирующий удар по таймингу. Гэтжи — больше силовик. Он выжидает, пока его соперник устанет, и только тогда способен «выключить» его своим ударом. У него нет навыка сильного боксёра. Тут он заметно уступает Макгрегору.

Борцовские навыки Джастина? Какой он борец? Я ни разу не видел, чтобы Гэтжи боролся. А если ты не борешься в боях, то ты и не умеешь этого делать. Борьба такая вещь, которую надо постоянно практиковать. Иначе навыки быстро теряются. Мне кажется, этот бой станет для Хабиба лёгкой прогулкой", — приводит слова Царукяна издание «Известия».