Фёдор Емельяненко может провести реванш с Вердумом

Прославленный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий ныне в лиге Bellator, может провести реванш с экс-чемпионом UFC Фабрисиу Вердумом, который ныне является свободным агентом.

«Я уже говорил с менеджером Вердума. Это может быть большим боем. Я в ближайшее время встречусь с Фёдором и спрошу, насколько для него важен этот реванш. А дальше мы поступим в зависимости от того, что он ответит», — приводит слова президента лиги Bellator Скота Кокера ТАСС.

Напомним, что в 2010 году Фёдор Емельяненко и Фабрисиу Вердум уже встречались, победу завоевал бразилец. Последний поединок Вердум провёл в минувшем месяце, когда победил Александера Густафссона. Это был его последний бой по контракту с UFC. После той схватки он выразил заинтересованность в повторной дуэли с Фёдором Емельяненко.