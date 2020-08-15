Фёдор Емельяненко может провести реванш с Вердумом

Прославленный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий ныне в лиге Bellator, может провести реванш с экс-чемпионом UFC Фабрисиу Вердумом, который ныне является свободным агентом.
«Я уже говорил с менеджером Вердума. Это может быть большим боем. Я в ближайшее время встречусь с Фёдором и спрошу, насколько для него важен этот реванш. А дальше мы поступим в зависимости от того, что он ответит», — приводит слова президента лиги Bellator Скота Кокера ТАСС.
Напомним, что в 2010 году Фёдор Емельяненко и Фабрисиу Вердум уже встречались, победу завоевал бразилец. Последний поединок Вердум провёл в минувшем месяце, когда победил Александера Густафссона. Это был его последний бой по контракту с UFC. После той схватки он выразил заинтересованность в повторной дуэли с Фёдором Емельяненко.
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