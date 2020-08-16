Нганну — Миочичу: скоро увидимся
Боец тяжёлого веса Фрэнсис Нганну прокомментировал поединок чемпиона UFC в этом дивизионе Стипе Миочича с Даниэлем Кормье. Француз камерунского происхождения поздравил спортсменов с хорошим боем и подчеркнул, что скоро встретится с Миочичем.
«Отличный поединок, ребята. Стипе, поздравляю с отличным выступлением. Скоро увидимся», — написал Нганну на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Стипе Миочич победил Даниэля Кормье решением судей и защитил титул чемпиона лиги. Ранее президент UFC Дана Уайт заявлял, что именно Нганну будет следующим претендентом на титул. В прошлом Нганну и Миочич уже встречались. В январе 2018 года Фрэнсис претендовал на пояс чемпиона, но проиграл Миочичу единогласным решением судей.
- 16 августа 2020
-
09:10
-
08:53
-
08:38
-
08:22
-
07:24
-
06:53
-
06:18
-
06:04
-
05:15
-
03:10
-
00:46
- 15 августа 2020
-
23:23
-
22:42
-
21:40
-
20:38
-
20:36
-
19:34
-
18:51
-
17:46
-
16:35
-
15:32
-
14:34
-
13:19
-
12:01
-
10:48
-
09:11
-
00:55
-
00:29
-
00:21
-
00:04
- 14 августа 2020
-
22:56
-
21:58
-
21:30
-
20:35
-
19:51
Партнерский контент