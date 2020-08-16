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Нганну — Миочичу: скоро увидимся

Нганну — Миочичу: скоро увидимся
Бокс/ММА / UFC 0

Боец тяжёлого веса Фрэнсис Нганну прокомментировал поединок чемпиона UFC в этом дивизионе Стипе Миочича с Даниэлем Кормье. Француз камерунского происхождения поздравил спортсменов с хорошим боем и подчеркнул, что скоро встретится с Миочичем.

«Отличный поединок, ребята. Стипе, поздравляю с отличным выступлением. Скоро увидимся», — написал Нганну на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Стипе Миочич победил Даниэля Кормье решением судей и защитил титул чемпиона лиги. Ранее президент UFC Дана Уайт заявлял, что именно Нганну будет следующим претендентом на титул. В прошлом Нганну и Миочич уже встречались. В январе 2018 года Фрэнсис претендовал на пояс чемпиона, но проиграл Миочичу единогласным решением судей.

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