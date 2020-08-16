Видео боя Стипе Миочич — Даниэль Кормье 3

Ранним утром 16 августа мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 252. В его главном поединке встретились чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич и экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях Даниэль Кормье.

Поединок продлился все отведённые регламентом пять раундов и прошёл в напряжённой борьбе. Победу решением судей завоевал американец хорватского происхождения.

Фрагменты этого поединка доступны на «Чемпионате».

Напомним, это третья схватка Миочича с Кормье, до этого бойцы обменялись победами. После завершения турнира UFC 252 Кормье подтвердил намерение завершить карьеру. Что касается Миочича, то, по словам президента UFC Даны Уайта, его следующим соперником станет Фрэнсис Нганну.