Минаков: бой с Бейдером может закончиться досрочно в пользу Немкова

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков поделился своим мнением о предстоящем поединке за титул Bellator между Вадимом Немковым и Райаном Бейдером.



«Буду болеть за своего земляка. Если Вадим грамотно выдержит весь план на поединок, который готовится всей командой – всё закончится хорошо. Не хочется загадывать, потому что Бейдер очень серьёзный соперник, но учитывая, что Вадим обладает хорошими ударами, бой может закончится досрочно в его пользу. Нужно нейтрализовать все положительные стороны Бейдера. Райан всегда начинает очень активно, прыгает, скачет, а во втором раунде подсаживается. Немкову нужно хладнокровно отдвигаться все первые минуты, держать дистанцию и быть сконцентрированным. Со второго раунда Вадим должен перехватывать инициативу.



В подготовке Немкова участвовал сам Фёдор. Уверен, что тактически, теоретически и практически команда подготовила его очень хорошо. Верю в победу Вадима и жду поединка», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.