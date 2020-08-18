Вартанян: позже Гэтжи вообще скажет, что нокаутирует Хабиба

Российский боец MMA Эдуард Вартанян прокомментировал заявление американца Джастина Гэтжи, который выразил готовность провести все пять раундов поединка с российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.



«Гэтжи же не будет говорить, что готов проиграть Хабибу. Чуть позже он вообще скажет, что нокаутирует Хабиба. Для Гэтжи Нурмагомедов стилистически неудобен. Скорее всего, он просядет. Стиль ведения боя Гэтжи подразумевает работу в стойке и минимум борьбы. Хабиб же по-другому работает. Думаю, бой будет состоять максимум из четырёх раундов. А победа будет за Хабибом», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.