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Харитонов оценил шансы Гэтжи продержаться пять раундов против Хабиба

Харитонов оценил шансы Гэтжи продержаться пять раундов против Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов отреагировал на заявление американца Джастина Гэтжи, который выразил готовность провести все пять раундов поединка с российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Вряд ли будет пять раундов в этом поединке. Хабиб не даст. Хотя это спорт, где всё может быть. Но Хабиб вряд ли позволит этому случиться. Думаю, всё завершится быстрее», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.

Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в MMA. У Джастина Гэтжи, который в мае 2020 года победил американца Тони Фергюсона, 22 победы и 2 поражения.

Гэтжи заявил о готовности провести все пять раундов в бою с Хабибом
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