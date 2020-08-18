Шлеменко: у Гэтжи есть хороший шанс в начале боя с Хабибом

Боец смешанных единоборств, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко дал прогноз на поединок чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и обладателя титула временного чемпиона Джастина Гэтжи. Россиянин уверен в победе соотечественника, но признал, что в начале схватки шансы на успех могут появиться и у американца. Шлеменко также прокомментировал слова Джастина, который заявил о способности выдержать пять раундов боя с Хабибом.

«Конечно, Гэтжи готов. Это же чемпионский бой. В этих словах нет ничего такого. Гэтжи просто подтвердил свою готовность и серьёзность. Но вижу, что и у Хабиба нет недооценки соперника. Он понимает всю серьёзность. Гэтжи готов биться целый бой, посмотрим, сможет ли. У меня же есть в этом лёгкие сомнения. Гэтжи — боец, который к концу пяти раундов испытывает трудности с выносливостью, в отличие от Хабиба.

Думаю, все пять раундов Нурмагомедов будет доминировать и победит. Но Гэтжи хватит навыков и подготовки, чтобы пытаться как-то защищаться. Гипотетически у него есть хороший шанс в начале боя. Но у Хабиба за всю карьеру не было пропущенных жёстких ударов. Он отличался хорошей дисциплиной. Хабиб доведёт этот бой до конца, будет пытаться финишировать, но Гэтжи не мальчик для битья и сможет защититься", — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.