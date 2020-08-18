Ковалёв вспомнил, как 7 лет назад впервые стал чемпионом мира

Бывший чемпион мира в полутяжёлой весовой категории Сергей Ковалёв вспомнил, как впервые стал чемпионом мира. Это случилось 7 лет назад, 17 августа 2013 года. Тогда он досрочно победил Нэйтана Клеверли.

«7 лет назад, 17 августа 2013 года, впервые завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов в полутяжёлой весовой категории. Придя в бокс в 11-летнем возрасте, одержимый мечтой стать чемпионом мира, чтобы обеспечить будущее семье, усердно и упорно шёл к этому званию и награде. И это стало только началом большого пути.

Были взлёты и падения, было много нужных и ненужных людей и вещей, которые меня окружали. Было много радости и разочарований. Но что ни делается — всё к лучшему. С уверенностью могу сказать одно: кто со мной был до, остался со мной и после.

За всё благодарю Всевышнего, что даёт мне все те трудности, что делают меня сильнее и честнее, в первую очередь перед собой. Благодарю первого тренера — мастера спорта России С.В. Новикова за терпение и вклад в меня.

Благодарю лучшего менеджера в мире Эгиса Климаса, что поверил в меня и предоставил возможность доказать на деле. Огромное спасибо промоутеру. Спасибо, что вы всегда меня поддерживаете на порой не всегда верном, но настоящем и длинном пути. Благодарю всех моих фанатов за поддержку по всему миру, а также моих близких друзей за неоценимую поддержку и мотивацию", — написал Ковалёв.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».