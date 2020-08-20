Ислам Махачёв проведёт бой с Рафаэлем дос Аньосом на UFC 254

Боец UFC в лёгком весе Ислам Махачёв встретится с бывшим чемпион промоушена Рафаэлем дос Аньосом, сообщает MMA Fighting.

Бой состоится на турнире UFC 254, который пройдёт 24 октября. На этом же турнире свой титульный бой проведёт Хабиб Нурмагомедов, который встретится с американцем Джастином Гэтжи.

Ислам Махачев в настоящее время занимает 11-е место в рейтинге лёгкого веса. Спортсмен предыдущий поединок провёл в сентябре 2020 года, когда победил решением судей Дэви Рамоса. Всего в UFC россиянин провёл восемь боёв, победив в семи из них. Махачев должен был выступить на одном из апрельских турниров UFC, которые пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Всего на счету Махачёва 19 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

Дос Аньос предыдущий поединок провёл в январе 2020 года, уступив Майклу Кьезе. Встреча прошла в полусреднем весе.