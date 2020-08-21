Хантер считает, что Поветкин нокаутирует Уайта

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе и экс-соперник Александра Поветкина Майкл Хантер считает, что россиянин в предстоящем поединки с Диллианом Уайтом одержит победу.

«Я думаю, что у Диллиана Уайта будут проблемы. Мне кажется, он проиграет. Поветкин справится с ним. Схватка пройдёт в достойном темпе. Это будет интересный бой. Мне кажется, что досрочная победа от Александра очень вероятна. Люди хотят видеть что-то взрывное. Думаю, это будет именно такая схватка. У Поветкина есть необходимый ветеранский опыт, который он возьмёт с собой в ринг», — приводит слова Хантера BoxingScene.

Напомним, минувшую встречу Поветкин провёл именно с Хантером. Бой завершился вничью.

Александр Поветкин и Диллиан Уайт проведут поединок 22 августа.