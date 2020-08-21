Шлеменко прокомментировал возможный реванш Фёдора Емельяненко с Вердумом
Боец смешанных единоборств, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился мнением относительно возможного реванша россиянина Фёдора Емельяненко с Фабрисиу Вердумом.
«Сейчас этот бой возможен. Для Вердума это выгодный бой с точки зрения финансов. Да и не только из-за этого. Если бы Вердум выиграл у Фёдора, он бы мог стать более актуальным, чем сейчас. Для Фёдора этот бой тоже важен. Он проиграл Вердуму, чего никто не ожидал.
Логично сейчас выиграть у Вердума, показать, что то поражение было просто недоразумением. Фёдор возьмёт реванш, но я и в первом бою думал, что он легко разберётся с Вердумом. Мотивация у Емельяненко сейчас гораздо выше», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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