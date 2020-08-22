Дана Уайт: мы всё ещё работаем над боем Забит — Родригес

Президент UFC Дана Уайт признался, что в промоушене по-прежнему надеются организовать поединок Забита Магомедшарипова и Яира Родригеса. При этом функционер подчеркнул, что хотел бы устроить между ними пятираундовую схватку.

«Мы по-прежнему работаем над организацией этого поединка. Мы хотим этого боя и ждём выздоровления Яира. Не знаю, чем всё это закончится, но в идеальном мире мы бы хотели видеть пятираундовую схватку», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Напомним, что поединок Родригеса и Магомедшарипова срывался уже дважды. 29 августа их бой должен был возглавить турнир UFC, но мексиканец получил травму. Ранее Хабиб Нурмагомедов заявлял, что Забит может выступить на одном с ним турнире, 24 октября.