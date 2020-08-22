Дана Уайт: мы всё ещё работаем над боем Забит — Родригес
Президент UFC Дана Уайт признался, что в промоушене по-прежнему надеются организовать поединок Забита Магомедшарипова и Яира Родригеса. При этом функционер подчеркнул, что хотел бы устроить между ними пятираундовую схватку.
«Мы по-прежнему работаем над организацией этого поединка. Мы хотим этого боя и ждём выздоровления Яира. Не знаю, чем всё это закончится, но в идеальном мире мы бы хотели видеть пятираундовую схватку», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Напомним, что поединок Родригеса и Магомедшарипова срывался уже дважды. 29 августа их бой должен был возглавить турнир UFC, но мексиканец получил травму. Ранее Хабиб Нурмагомедов заявлял, что Забит может выступить на одном с ним турнире, 24 октября.
- 22 августа 2020
-
00:32
- 21 августа 2020
-
23:56
-
23:21
-
22:08
-
21:20
-
20:17
-
19:22
-
18:10
-
17:24
-
16:16
-
14:59
-
14:07
-
13:00
-
12:47
-
12:26
-
10:43
-
10:38
-
09:53
-
07:51
-
00:54
-
00:27
- 20 августа 2020
-
23:22
-
22:45
-
21:30
-
20:38
-
20:05
-
18:44
-
17:58
-
16:06
-
14:36
-
13:28
-
12:29
-
10:52
-
09:29
-
01:29
Партнерский контент