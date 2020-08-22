Харитонов: Немкову по силам выступать на таком же уровне в UFC

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился впечатлениями от победы Вадима Немкова над Райаном Бейдером в поединке за чемпионский титул Bellator.



«Вадим — молодец, хочу поздравить его с победой. Не ставил бы во главу всего месть за Фёдора — один проигрывает, другой выигрывает. Месть — немного другое понятие. Бейдер надеялся на долгий бой. Вадим очень хорошо попал, а затем был шквал ударов. Но любой удар может решить исход боя.



В Bellator Вадим сейчас лучший полутяж, а что будет дальше – посмотрим. Немкову по силам выступать на таком же уровне в UFC», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Напомним, в главном событии турнира Bellator 244 встречались действующий чемпион организации Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. На кону стоял чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг). Поединок завершился победой Немкова нокаутом во втором раунде после хайкика в голову. Таким образом, Вадим Немков стал первым чемпионом Bellator из России в полутяжёлом весе.