Александр Поветкин — Диллиан Уайт: прямая трансляция боя

Сегодня, 22 августа, в Брентвуде (Великобритания) проходит вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся Александр Поветкин и Диллиан Уайт. На кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC, а также пояс WBC Diamond. Победитель схватки получит статус официального претендента на полноценный пояс чемпиона мира.

Встреча начнётся примерно в полночь по московскому времени. Бой будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «РенТВ».

Напомним, для Поветкина эта встреча станет первой в 2020 году. Последний из своих боёв он провёл в декабре 2019 года, когда свёл к ничьей поединок с Майклом Хантером.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Александр Поветкин — Диллиан Уайт.