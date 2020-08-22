Александр Поветкин — Диллиан Уайт: прямая трансляция боя
Сегодня, 22 августа, в Брентвуде (Великобритания) проходит вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся Александр Поветкин и Диллиан Уайт. На кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC, а также пояс WBC Diamond. Победитель схватки получит статус официального претендента на полноценный пояс чемпиона мира.
Встреча начнётся примерно в полночь по московскому времени. Бой будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «РенТВ».
Напомним, для Поветкина эта встреча станет первой в 2020 году. Последний из своих боёв он провёл в декабре 2019 года, когда свёл к ничьей поединок с Майклом Хантером.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Александр Поветкин — Диллиан Уайт.
- 22 августа 2020
-
22:51
-
22:25
-
22:17
-
21:32
-
20:54
-
19:59
-
18:17
-
18:09
-
17:58
-
17:18
-
16:51
-
14:45
-
13:45
-
12:34
-
11:01
-
10:59
-
10:46
-
10:38
-
09:51
-
09:48
-
09:20
-
09:17
-
08:53
-
07:38
-
07:09
-
06:17
-
05:26
-
03:52
-
01:25
-
00:32
- 21 августа 2020
-
23:56
-
23:21
-
22:08
-
21:20
-
20:17
Партнерский контент