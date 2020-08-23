Фьюри отреагировал на победу Поветкина в бою с Уайтом

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри отреагировал на победу 40-летнего российского боксёра Александра Поветкина над Диллианом Уайтом. На прошедшем турнире в Великобритании Поветкин нокаутировал Уайта и стал обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBC и пояса WBC Diamond.
«40 лет! Горжусь», — написал Фьюри в своём «твиттере».
Благодаря этой победе Поветкин стал претендентом на бой с Тайсоном Фьюри.
На счету 31-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе., Александр Поветкин провёл первый поединок в 2020 году. Предыдущий раз он появлялся на ринге в декабре 2019 года. На вечере бокса в Саудовской Аравии он свёл к ничьей бой с Майклом Хантером. На счету российского боксёра 39 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (24 — нокаутом) и потерпел два поражения, один бой завершился вничью.
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