Уайт собирается провести реванш с Поветкиным до конца 2020 года

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Диллиан Уайт рассчитывает провести реванш с российским боксёром Александром Поветкиным.
«После боя Уайт сказал мне, что не может поверить в поражение. Сказал, что после удара попал в какой-то сон. Поединок практически закончился после двух тяжёлых нокдаунов, но это драма любимого нами вида спорта. У нас есть пункт о реванше и первое, что он сказал, было дать ему этот реванш. Мы реализуем этот пункт до конца года. Ему тяжело было проиграть сегодня вечером, но я считаю, что он может победить Поветкина в ответном бою», — приводит слова Хирна Daily Mail.
На прошедшем турнире в Великобритании Поветкин нокаутировал Уайта и стал обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBC и пояса WBC Diamond. Бой завершился нокаутом в пятом раунде. В четвёртом раунде Поветкин дважды оказывался в нокдауне, но в пятом смог нокаутировать своего оппонента апперкотом.
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