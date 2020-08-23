Валуев поздравил Поветкина с победой над Уайтом
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев поздравил с победой над Диллианом Уайтом временного чемпиона мира по версии WBC Александра Поветкина.
«Победа Поветкина, ура, заставил переживать! Впереди Фьюри. Мои искренние поздравления! И команде тоже», — написал Валуев.
Соответствующий пост доступен на его странице в «Инстаграме».
Напомним, в ночь на 23 августа Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде. При этом в четвёртой трёхминутке россиянин дважды побывал в нокдауне. Благодаря победе Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC, пояс WBC Diamond и стал официальным претендентом на бой за полноценный пояс чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.
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