Шлеменко — Поветкину: ты показал настоящую силу русского духа

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от победы Александра Поветкина над Диллианом Уайтом. Шлеменко поблагодарил соотечественника за яркое выступление.

«Саня, благодарю за эту прекрасную победу! Ты показал настоящую силу русского духа! Всех — с победой», — написал Шлеменко на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в ночь на 23 августа Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде. При этом в четвёртом раунде россиянин дважды оказался в нокдауне. Благодаря победе над Уайтом Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC, пояс WBC Diamond и статус официального претендента на полноценный пояс чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.