Алексей Тищенко: у Поветкина есть шанс с Фьюри, но Тайсон — боец другого стиля

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился впечатлениями от победы Александра Поветкина над Диллианом Уайтом, а также выразил мнение, что в потенциальном бою с Тайсоном Фьюри россиянину будет гораздо тяжелее.

«До боя предполагал, что Александр выиграет. Но в ходе боя начал сомневаться, что всё так очевидно. Поветкин — молодец, сумел переломить непростой бой. Ему удалось сделать это за счёт опыта, бойцовских и чемпионских качеств. Александр смог собраться и забыть, что было в прошлом раунде, начать всё со свежими мыслями. Уайт, показалось, после двух нокдаунов немного расслабился. Уже наполовину праздновал победу.



Шансы против Фьюри? Не знаю, состоится ли этот бой. Конечно, шансы есть. Но Фьюри — боец другого стиля и уровня. С ним всё будет намного сложнее», — рассказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.