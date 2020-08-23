Мехонцев: Поветкин — молодец! Так выступать в 40 лет

Олимпийский чемпион Егор Мехонцев прокомментировал победу Александра Поветкина над Диллианом Уайтом, отметив, что россиянин посрамил всех скептиков, не веривших в его успех.

«Бой не смотрел, знаю только результат. В любом случае, Поветкин — молодец! Так выступать в 40 лет. Судя по коэффициентам букмекеров, на него никто не надеялся. Очень порадовал Александр», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, в ночь на 23 августа Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде. При этом в четвёртом раунде россиянин дважды оказался в нокдауне. Благодаря победе над Уайтом Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC, пояс WBC Diamond и статус официального претендента на полноценный пояс чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.