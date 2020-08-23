Костя Цзю прокомментировал победу Поветкина над Уайтом

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал победу Александра Поветкина над Диллианом Уайтом. По его словам, он почти не сомневался, что россиянин не проиграет этот бой.

«Не считал, что Поветкин может проиграть. Конечно, бокс есть бокс, но Александр отработал очень хорошо, рад за него. Он смог перевернуть ход боя за счёт характера, хороших защитных действий и контратак. Шансы против Фьюри? Посмотрим, Фьюри — хороший боксёр», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, в ночь на 23 августа Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде. При этом в четвёртом раунде россиянин дважды оказался в нокдауне. Благодаря победе над Уайтом Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC, пояс WBC Diamond и статус официального претендента на полноценный пояс чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.