Бой Эдгар — Муньос признан лучшим на турнире UFC, обидчик Валиева также получил бонус

Ранним утром мск 23 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 15. По его итогам руководство лиги распределило традиционные бонусы между участниками шоу.

Лучшим боем вечера признали схватку Фрэнки Эдгара и Педро Муньоса, в которой Эдгар победил решением судей. Оба спортсмена получили бонус в размере $ 50 тыс., об этом на пресс-конференции после турнира рассказал президент лиги Дана Уайт.

Бонусы за выступления вечера в размере $ 50 тыс. получили Тревин Джонс и Шайна Добсон. Первый техническим нокаутом победил дебютанта лиги из России Тимура Валиева. Что касается Добсон, она досрочно справилась со спортсменкой из Казахстана Марией Агаповой, проводившей второй бой в UFC.