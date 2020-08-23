Рябинский назвал некоторые действия Поветкина в бою с Уайтом безобразными

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился впечатлениями от победы временного чемпиона мира по версии WBC Александра Поветкина над Диллианом Уайтом.

Функционер доволен результатом, но не совсем удовлетворён действиями россиянина.

«Доволен результатом, но к бою есть вопросы, которые хотел бы обсудить с Сашей. Речь не только о нокдаунах. Пропускать такое количество джебов — безобразие, оказаться дважды на канвасе — безобразие. С этим надо поработать и понять, почему такое произошло.



Что касается возможного реванша с Уайтом, там очень хороший гонорар. Не могу раскрывать сумму. Она будет гораздо больше $ 1 млн. Достаточно хороший гонорар, чтобы поработать. Нам важно, чтобы бой состоялся до конца года.

Если говорить о потенциальном поединке Поветкина с Фьюри или Уайлдером, то Фьюри — больше боксёр. Уайлдер очень сильно бьющий боксёр, но его техника оставляет желать лучшего", — приводит слова Рябинского «РБК-Спорт».